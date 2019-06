„Another Sight“: In die Dunkelheit und zurück

Mit „Another Sight“ haben der österreichische Publisher Toplitz Productions und die Mailänder Spieleschmiede Lunar Great Wall am Donnerstag ein „surreales Fantasy-Abenteuer“ für PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht. Gamer schlüpfen darin in die Rolle der bei einem Unfall in einen Londoner U-Bahntunnel erblindeten Protagonistin Kit, die mithilfe eines Katers als Begleiter ihren Weg zurück ans Tageslicht finden muss. Das ungewöhnliche Duo muss dabei nicht nur die Umgebung erkunden, sondern auch seine Fähigkeiten einsetzen, um Probleme zu bewältigen und Rätsel zu lösen.