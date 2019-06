Betrunkener versuchte, Polizei zu bestechen!

Wollte ein betrunkener Italiener (30) Polizisten bestechen oder war alles ein Missverständnis? Um diese Frage ging es am Dienstag bei einem Prozess in Innsbruck. Am Ende wissen nun alle Beteiligten, dass man sich auf Übersetzungsprogramme im Internet nicht verlassen darf - versuchte Bestechung war es trotzdem.