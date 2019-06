Events in Innsbruck füllen Kassen mit 380 Mio. €

Was bringen all die Messen, Kongresse, Events und kulturellen Veranstaltungen der Stadt wirklich? Diese Frage hat nun das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO im Auftrag des Innsbruck Tourismus geklärt. 380 Millionen Euro beträgt demnach die Wertschöpfung, nur ein Bruchteil verbleibt bei Congress & Co.