12 Drogen- und Alkolenker gaben Führerscheine ab

Großaktion bei Fest

In der Nacht zum Sonntag wurde gemeinsam von Beamten der Landesverkehrsabteilung OÖ mit einer Streife der PI Braunau die Überwachung des Nahbereichs einer Veranstaltung in Ostermiething hinsichtlich Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Dabei wurden sieben Fahrzeuglenker, davon eine Frau, angehalten, bei welchen sich der Verdacht einer Beeinträchtigung durch Suchtgift ergab. Jeder Lenker wurde zur klinischen Untersuchung vorgeführt, wobei fünf Fahrzeuglenker als fahruntauglich attestiert wurden. Weiters wurden zwei Alkolenker angehalten. Bei zwei Personen wurden geringe Mengen an Suchtgift sichergestellt. Es wurden sämtliche Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen und Anzeigen an die entsprechenden Behörden vorgelegt.