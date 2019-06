Von 160 deutschen IS-Anhängern fehlt jede Spur!

Derzeit rund 100 „Foreign Fighters“ aus Österreich in Kriegsgebieten

Laut dem österreichischen Verfassungsschutz gab es Anfang des heurigen Jahres 320 Personen aus Österreich, die sich aktiv am Dschihad in Syrien und dem Irak beteiligen oder beteiligen wollten. Circa 60 davon sind in Syrien und dem Irak ums Leben gekommen. In etwa genauso viele konnten an einer Ausreise gehindert werden.