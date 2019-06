Wuchermieten für Junge zu teuer

Wohnraum ist in Salzburg teuer – das beweist eine Internetsuche: In der Stadt werden etwa eine Drei-Zimmerwohnung in der Rainerstraße mit 65 Quadratmetern zu 2457 Euro Monatsmiete oder eine Ein-Zimmerwohnung in Gneis mit 50 Quadratmetern zu 1500 Euro monatlich angeboten. Auch nicht gerade günstig ist eine Ein-Zimmerwohnung in der Saint-Julien-Straße mit 55 Quadratmetern zu rund 800 Euro.