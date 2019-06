Kranke Teenager trennen „Drei Schritte zu dir“

Wenn einer Diagnose die Beifügung unheilbar anhaftet, steht es schlecht um den Patienten. Die 17-jährige Stella (Haley Lu Richardson) und der sympathische Will (Cole Sprouse) leiden an Mukoviszidose. Und die Chancen auf eine Spenderlunge sind verschwindend gering. So etwas verbindet - dem miesen Schicksal zum Trotz.