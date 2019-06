Unterländer von Traktor überrollt: schwer verletzt

Ein Traktor hat sich am Dienstag in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) bei Heuarbeiten auf einer etwas abschüssigen Wiese selbstständig gemacht und den 74-jährigen Fahrer teilweise überrollt. Das Fahrzeug rollte daraufhin noch weitere 150 Meter talwärts, bevor es in einem Graben hängen blieb.