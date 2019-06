John Butler: Musik hat mehr Wert als Kreditkarten

Wie schnell aus einem Trio ein Alleinunterhalter werden kann, das erlebte John Butler letzten Herbst am eigenen Leib. Weil die Bandkollegen auf Tour mittelschwer erkrankten und Butler keine Lust hatte, den sehr gut verkauften Gig in der Wiener Arena abzusagen, begab er sich einfach ganz allein auf die Bühne, um seine zahlreichen Fans zu unterhalten. Für den 44-jährigen Vollblutentertainer ist das keine allzu große Herausforderung, schließlich hat er in seiner bunten, mehr als zwei Dekaden andauernden Karriere schon so allerhand erlebt. Begonnen hat die Karriere des in Kalifornien geborenen und im Alter von elf mit den Eltern nach Australien emigrierten Butler nämlich als Straßenmusiker. Erst 1997, mittlerweile wieder in den USA wohnhaft, wurde er erstmals für einen Auftritt bezahlt, neben dem Skateboarden war die Musik aber schon früh - trotz aller Entbehrungen - die einzig große Leidenschaft, die ihn kompromisslos in ihren Bann gezogen hat.