Aufregung um campierende Roma im Messegelände

So groß wie lange nicht mehr ist die Gruppe der Roma und Sinti, die derzeit im Messegelände campieren. Rund 70 Gespanne kreuzten auf, um heute, Mittwoch, in der Halle 8 einen Gottesdienst zu feiern. Ob sie vor dem großen Truckertreffen am Wochenende wieder abreisen, ist fraglich. Die Wogen gehen hoch.