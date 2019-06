Wiener Band „GelbGut“ präsentiert kritische Songs

„Als wir Anfang 2017 mit der Arbeit an dem Album begonnen haben, wussten wir noch nicht, was in den Folgemonaten in Österreich so alles passieren wird. Umso wichtiger war es uns, eine laute Stimme des Protests gegen die Entwicklungen der letzten Monate abzugeben“, so umreisst Michael Knoll, Lead-Sänger der Band, die inhaltliche Stoßrichtung. Mit der Single „Nein!“, die gemeinsam mit Amadeus-Award-Gewinner Slivo Slivovsky geschrieben und gesungen wurde, setzt man eines der wenigen künstlerischen Zeichen gegen die zumindest derzeit ehemalige Bundesregierung.