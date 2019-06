Paar verirrte sich bei risikanter Nachtwanderung

Ein 28-Jähriger aus Gmunden und eine 20-Jährige aus Inzersdorf brachen am Montag um 1 Uhr Früh vom Kremsursprung in Micheldorf in Richtung Kremsmauer auf. Beim Aufstieg in der Dunkelheit kamen die Berggeher aber vom markierten Wanderweg ab und verstiegen sich im unwegsamen Gelände.