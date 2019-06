Welserin legte Feuer, weil ihr Delogierung drohte

Beim Mietverhältnis der Welserin war von Anfang an der Hund drin. Die 47-Jährige hatte sich den Vertrag nämlich mit falschen Dokumenten - auch über ihre Zahlungsfähigkeit - im Jahr 2017 erschlichen. Als die Mietzahlungen ausblieben, drohte ihr die Delogierung. Um diese abzuwenden, legte die Mieterin Feuer auf dem Balkon der Wohnung. Ein Großbrand konnte durch das Einschreiten der Feuerwehr verhindert werden. Doch an der Fassade und an Nachbarbalkonen entstand eine starke Verrußung. Insgesamt schlug sich der Schaden mit 40.000 Euro zu Buche.