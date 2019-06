Bergrettung warnt vor Nachwirkungen des Winters

Die extremen Schneefälle im vergangenen Winter haben herrliche Schitouren bis ins späte Frühjahr – beinahe bis in den Frühsommer – ermöglicht. Diese Schneemengen haben jedoch auch gefährliche Spuren auf den Bergen hinterlassen. So sind in manchen Gebieten die alpinen Wege und Klettersteige wegen umgestürzter Bäume und abgerutschter Hänge nicht oder nur sehr erschwert begehbar. In den Hochlagen über ca. 2000 Meter liegt noch immer eine beinahe geschlossene Schneedecke, sodass Wege und Markierungen vor allem bei schlechter Sicht schwer zu erkennen sind.