Promis lassen Jugend im „Motto“ Revue passieren

Das Motto für das Terrassen-Opening in Bernd Schlachers Motto am Fluss lag heuer auf der Hand: Zum Auftakt der Euro Pride wollte Schlacher ein buntes Zeichen für Diversität, Toleranz und Freiheit setzen und holte sich dafür viele prominente Freunde ins, oder besser gesagt aufs Boot. Fotograf Hubertus von Hohenlohe, Künstlerin Elise Mougin, Moderatorin Arabella Kiesbauer oder die Ö3-Ladys Claudia Stöckl und Gabi Hiller unterstützten die Wiener Stencil-Art-Künstlerin Lukrezia bei einem Live-Kunst-Projekt. Bei der Gelegenheit ließ es sich auch ganz herrlich in Erinnerungen schwelgen, denn so mancher der Gäste hat schon seine wilde Jugend im Motto im 5. Bezirk verbracht.