Paltrow will berüchtigten Hollywood-Sexklub kaufen

Der Eigentümer der „Snctm“-Partys will die Rechte an seinem Event, bei dem Mitglieder für bis zu 75.000 Dollar Gebühr wilde Orgien an wechselnden Orten feiern, abtreten. Damon Lawner hatte sich 2013 von dem Tom Cruise/Nicole Kidman-Film „Eyes Wide Shut“ inspirieren lassen, eine eigene Mischung aus Maskenball und Sexorgie aufzubauen.