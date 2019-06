Die Hälfte des Restmülls wäre noch verwertbar

Jeder Oberösterreicher wirft pro Jahr 116 Kilo Restmüll in die Tonne – die Hälfte davon wäre verwertbar. Gegenüber dem Jahr 2013 ist das ein Minus von zwei Kilo. Dies bestätige – so Landesrat Rudi Anschober – den Erfolg der Trenn- und Sammelsysteme. Zugleich fordert er eine drastische Reduktion bei den Verpackungen – das Ziel ist die Halbierung des Plastikmülls in OÖ bis zum Jahr 2024.