„Gelbe Karte“ für Grill-Chaoten am Donauufer

Der Großteil der Anrainer in St. Margarethen würde den Hobby-Brutzlern am liebsten die rote Karte zeigen. SP-Liegenschaftsreferentin Regina Fechter belässt es vorerst bei einer Gelben. „Wir werden an den kommenden Wochenenden verstärkt mit Ordnungsdienst und Group4 kontrollieren. Auch die Stadtpolizei hat mir ihre Unterstützung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zugesichert“, erklärt Fechter den letztmaligen Versuch, die Möglichkeit des freien Grillens in der Stadt zu erhalten.