„Grillzone am Donauufer gehört sofort gestoppt!“

„Anfeuern“ beginnt schon um 9 Uhr

Sonntag. Bereits um 9 (!) Uhr begannen die ersten mit ihren Vorbereitungen, zündeten alte Paletten und Äste an, was gleich ordentlich für dicken Qualm sorgte. Eine Stunde später versuchten dann zwei Ordnungsdienstmitarbeiter der Lage Herr zu werden - vergeblich. An die Grenzen der Grillzone hielt sich wie schon zuletzt niemand. Und auch dass die Polizei anrückte, weil sich Autokolonnen auf Gehsteig und Straße neben dem Donauufer bildeten und dadurch den Verkehr beeinträchtigten, störte die Hobby-Brutzler nur kurz. Am verzweifeln sind nur die Anrainer, die stets beißenden Gestank, Rauchschwaden und teils lautstark ertönende, orientalische Volksmusikklänge hilflos über sich ergehen lassen müssen.