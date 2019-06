O. J. Simpson: „Das Leben ist herrlich“

Worte, die den Angehörigen der Opfer wie ein Hohn vorkommen. Denn während Simpson ein schönes Leben führe, wurde den Mordopfern von damals die Chance auf eben dieses genommen. „Ich ersticke nicht in meiner Trauer“, wird Goldmans Schwester Kim zitiert. „Aber jeder Meilenstein, den mein Kind erreicht, jeder Meilenstein, den ich erreiche, wissen Sie, das sind nur Erinnerungen an das, was ich nicht mit meinem Bruder teilen kann und was er verpasst.“