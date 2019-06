Mountainbikerin verletzte sich bei Sturz erheblich

Wegen der vielen Schneemassen des Winters liegen nach wie vor Lawinenreste, Bäume, Äste und Co. auf den Radwegen rund um Tirols Almen. Das wurde nun einer 37-jährigen Mountainbikerin am Samstag im Gemeindegebiet Terfens zum Verhängnis. Sie blieb mit einem Pedal an einem Holzstück hängen, stürzte und verletzte sich erheblich.