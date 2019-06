Urlauber-Paar stürzte mit Trike in einen Wald ab

Der Unfall passierte gegen 15 Uhr. Das Urlauber-Paar war auf der Zillertaler Höhenstraße unterwegs. Auf der Talfahrt von der Hirschbichlalm geriet das Fahrzeug in einer Rechtskehre über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte in Folge samt den beiden Personen über eine Böschung in den Wald.