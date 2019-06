Mutter fand gestohlenes Fahrrad des Sohnes im Netz

Eine 32-Jährige aus Schlierbach zeigteauf der Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems den Diebstahl des Mountainbikes ihres Sohnes an. Zusätzlich veröffentlichte sie in den sozialen Medien eine Suchmeldung. Darauf meldete sich eine Zeugin, die ein Mädchen mit dem gesuchten Fahrrad gesehen hatte.