Helikopterrettung wird für Patientin zu Horrortrip

Nur beim Ansehen des Videoclips bekommen sensible Betrachter wohl Schwindelanfälle: Der dramatische Vorfall ereignete sich am Dienstag in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Die ältere Dame hatte beim Wandern eine Kopfverletzung erlitten. Die Rettungskräfte entschieden sich für den Einsatz eines Hubschraubers, um sie vom Berg zu schaffen.