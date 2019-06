Aufregung um aus Spital geworfenen Papa

Die Wogen gehen hoch nach dem „Krone“-Bericht über einen 42-jährigen Papa, der aus dem Welser Spital geworfen wurde, weil am Zimmer, in dem seine schwer verletzte Tochter (6) einquartiert wurde, eine fremde Mama mit ihrem Kind lag. Verständnis für die Vorgehensweise hat dabei so gut wie niemand.