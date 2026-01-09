Gesundheitsreform kommt jetzt in die Gänge

Mattle hat sich mit seinem Vorarlberger Amtskollegen Markus Wallner zusammengetan, um die Reform noch in diesem Jahr über die Bühne zu bringen. Sein Vorsitz dauert nur sechs Monate, danach ist Vorarlberg dran. Angepeilt wird, dass bis zur nächsten Landeshauptleutekonferenz am 16. Juni in Innsbruck erste Ergebnisse am Tisch liegen. Wie eine aktuelle Umfrage des „IFDD – Institut für Demoskopie & Datenanalyse“ für die „Krone“ zeigt, hat Gesundheit für 71 Prozent der Österreicher höchste Priorität, noch vor Teuerung (59) und Migration (54).