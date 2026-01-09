Wo die Österreicher 2026 ihre Serien finden können

„Krieg ist wieder in Mode gekommen“
Papst rügt Westen:
Mit einem neuen Mitbewerber und regionalen Hits geht der Kampf um die Abonnenten in die nächste Runde. Der Markt wird immer unübersichtlicher und etablierte Streaminganbieter buhlen gemeinsam mit den Mediatheken der Fernsehsender um die Gunst der Zuseher. Trotzdem erzielen einige weiterhin Rekordzahlen.
Der zerklüftete Streamingmarkt bleibt auch im neuen Jahr in Bewegung und droht in noch mehr Einzelteile zu zerfallen. Das Angebot wächst weiter, während sich die Aufmerksamkeit der Zuseher auf immer mehr Plattformen verteilt. Für die Anbieter wird es dadurch schwieriger, sich klar zu positionieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.