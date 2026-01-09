Israels Rösselsprung zum begehrten Tor der Tränen

An der „heißesten“ Meerenge der Welt, dem Bab el-Mandeb (Tor der Tränen) zwischen Golf von Aden und Rotem Meer/Suezkanal, werden die Karten neu gemischt. In dem nur 27 Kilometer breiten Nadelöhr des Welthandelsverkehrs tummeln sich die interessierten Mächte um Einfluss und Kontrolle – inklusive Piraterie. Dort schossen im Gazakrieg die Huthis aus dem Nordjemen mit iranischen Raketen auf Öltanker, um Israel zu schaden. Jetzt hat sich am Bab el-Mandeb eine neue Macht einquartiert.