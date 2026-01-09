Autobahn wegen Brand im Tunnel gesperrt

Wegen eines Lkw-Brandes ist die A10-Tauernautobahn am Freitagabend zwischen Pass Lueg und Werfen in beide Richtungen gesperrt worden. Die Feuerwehren kämpften mit dem Brand eines Lkws im Brentenbergtunnel.
Gegen 18 Uhr kam es beim Tunnelportal zu einem Unfall, an dem nur ein Lkw beteiligt war. Dieser ging jedoch sofort in Flammen auf. Der Lenker wurde verletzt.
Eine gute Stunde später war der Brand immer noch nicht völlig gelöscht. In beide Fahrtrichtungen bildeten sich rasch kilometerlange Staus. Durch das Feuer wurde auch der Tunnel beschädigt, weshalb nun Experten angefordert wurden, die nach Beendigung des Lösch- und Bergeeinsatzes das Ausmaß der Schäden begutachten werden.
In Richtung Salzburg bleibt die Sperre daher mindestens bis Samstag aufrecht.
Erhebliche Behinderungen berfürchtet
Auch auf der Ausweichstrecke B159 kam man am Freitagabend nur langsam voran. Der Grund für den Brand ist noch nicht bekannt. Harald Lasser vom ÖAMTC verwies darauf, dass am morgigen Samstag starker Reiseverkehr erwartet wird und daher mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden müsse, sollte der Tunnel noch nicht freigegeben sein.
