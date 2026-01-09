So luxuriös lebt Salzburg im Trainingslager

Autobahn wegen Brand im Tunnel gesperrt
Die Salzburger können sich im Trainingslager voll und ganz auf den Sport fokussieren. Im hochmodernen Hotel fehlt ihnen nichts. Dass sich der Klub gut zurechtfindet, dafür sorgt ein in Hamburg geborener Türke.
Dieses Hotel lässt einen nur so mit der Zunge schnalzen. Die Bullen müssen während ihres Trainingslagers im türkischen Belek auf nichts verzichten, bekommen alles Mögliche geboten. Pools – darunter sogar einer auf der Dachterrasse -, hauseigene Fußballfelder und sogar ein beleuchteter Golfplatz sind nur wenige der vielen Highlights des Hotels „Regnum The Crown“ (zu Deutsch: „Die Krone“). Es wurde erst im Sommer 2025 eröffnet und ist daher auf dem allerneuesten Stand. Die Bullen gehören damit zu den ersten, die dort residieren.
