Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Duell der Erzrivalen

Von Schweizern belächelte Österreicher wieder da

Wintersport
09.01.2026 18:44
Stefan Brennsteiner greift Samstag im Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden an.
Stefan Brennsteiner greift Samstag im Riesentorlauf-Klassiker in Adelboden an.(Bild: Christof Birbaumer)

Fünf Pünktli, wie es die Schweizer ausdrücken, trennen aktuell die großen Ski-Erzrivalen im Nationencup. Die zuletzt von den Eidgenossen jahrelang genüsslich belächelten Österreicher sind plötzlich wieder ein ernst zu nehmender Gegner geworden! Spannung pur also vor dem großen Klassiker-Jänner.

0 Kommentare

Genau das gilt auch für den Riesentorlauf am Samstag auf dem Chuenisbärgli in Adelboden (10.30 und 13.30 Uhr/live ORF1). Auch wenn es an der glasklaren Favoritenrolle von Marco Odermatt kaum etwas zu rütteln gibt. „Odi“ hat dieses Rennen zuletzt viermal in Serie gewonnen. Das war in Adelboden davor nur dem legendären Ingemar Stenmark in den Jahren 1979 bis 1982 gelungen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Alexander Hofstetter
Alexander Hofstetter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
138.301 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.380 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
104.704 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Wintersport
Krone Plus Logo
Duell der Erzrivalen
Von Schweizern belächelte Österreicher wieder da
„Sehr glücklich“
Johannes Lamparter in Otepää auf Platz zwei
Titel nicht verteidigt
EM-Enttäuschung für angeschlagene Janine Flock
Vereine reagieren
„Freiluft-Spektakel wäre eine absolut coole Sache“
Ski-Europacup
Sieg! Astner triumphiert im RTL von Sestriere

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf