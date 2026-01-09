Von Schweizern belächelte Österreicher wieder da

Senegal bezwingt Mali und steht im Viertelfinale!
Africa Cup
Fünf Pünktli, wie es die Schweizer ausdrücken, trennen aktuell die großen Ski-Erzrivalen im Nationencup. Die zuletzt von den Eidgenossen jahrelang genüsslich belächelten Österreicher sind plötzlich wieder ein ernst zu nehmender Gegner geworden! Spannung pur also vor dem großen Klassiker-Jänner.
Genau das gilt auch für den Riesentorlauf am Samstag auf dem Chuenisbärgli in Adelboden (10.30 und 13.30 Uhr/live ORF1). Auch wenn es an der glasklaren Favoritenrolle von Marco Odermatt kaum etwas zu rütteln gibt. „Odi“ hat dieses Rennen zuletzt viermal in Serie gewonnen. Das war in Adelboden davor nur dem legendären Ingemar Stenmark in den Jahren 1979 bis 1982 gelungen.
