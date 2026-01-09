Vorteilswelt
Neuer Altach-Coach

Ognjen Zaric will begonnene Arbeit weiterführen

Vorarlberg
09.01.2026 18:55
(Bild: GEPA)

Ognjen Zaric heißt der Nachfolger von Fabio Ingolitsch auf dem Trainersessel des SCR Altach. Der serbisch-österreichische Doppelstaatsbürger war zuletzt ein Jahr lang ohne Job, nachdem er Dezember 2024 beim Schweizer Super League-Klub FC Winterthur nach 18 Spielen als Cheftrainer entlassen wurde.

0 Kommentare

Für die Rheindörfler waren diese Parameter kein Hindernis für eine Verpflichtung: „Wir haben einen Trainer gesucht, der die Ingolitsch-Idee weiterführt. Den haben wir mit Ognjen Zaric gefunden. Die Zusammenarbeit soll länger dauern. Die Vertragslaufzeit kommentieren wir nicht. Wir sind grundsätzlich von seinen Qualitäten überzeugt und sind sicher, dass er auch menschlich zu uns passt“, sagte Sportdirektor Philipp Netzer, nachdem Freitagmittag die Tinte unter dem Vertrag trocken war.

Ingolitsch zu 100 Prozent kopieren will Zaric aber nicht: „Ich habe eine klare Idee von Fußball, ich kann von meinem Vorgänger vieles übernehmen. Der Fußball soll ähnlich sein, aber nicht gleich. Weil jeder Trainer seine eigenen Vorstellungen hat und auch einbringt. In puncto Ballbesitz habe ich schon einige Ideen, die ich mit der Mannschaft zusammen umsetzen will“, sagt Zaric.

Atdhe Nuhiu (Mitte) war schon Co-Trainer unter Fabio Ingolitsch, bleibt in seiner Rolle.
Atdhe Nuhiu (Mitte) war schon Co-Trainer unter Fabio Ingolitsch, bleibt in seiner Rolle.(Bild: GEPA)

Staff bleibt
Der 36-Jährige übernimmt den kompletten Staff: „Altach hat gute Mitarbeiter mit langer Erfahrung als Spieler und als Trainer. Ich möchte von den Mitarbeitern profitieren, sie werden das auch von mir tun.“

Beim morgigen Testspiel in Luzern wird Zaric noch als Zuschauer dabei sein, die Arbeit beginnt ab Montag im Trainingslager der Altacher in Wien.

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
