Für schwere Aufgaben

Hyundai bringt Roboter „Atlas“ in seine Fabriken

Elektronik
07.01.2026 07:50
„Atlas“ soll zunächst Aufgaben bei der Sortierung von Bauteilen übernehmen.
„Atlas“ soll zunächst Aufgaben bei der Sortierung von Bauteilen übernehmen.(Bild: AP/Abbie Parr)

Hyundai will ab 2028 in ⁠seinem US-Werk in Georgia humanoide Roboter einsetzen. Damit sollen risikoreiche und repetitive Aufgaben in der Fertigung automatisiert werden, teilte der südkoreanische Autobauer mit.

0 Kommentare

Die Serienversion des von der Konzerntochter Boston Dynamics entwickelten Roboters „Atlas“ wurde dabei auf der Technologiemesse CES in Las Vegas vorgestellt. Die Roboter sollen zunächst Aufgaben bei der Sortierung von Bauteilen übernehmen.

  Bis 2030 soll „Atlas“ in die Bauteilmontage einsteigen. Angaben zur Stückzahl oder den Kosten machte der Konzern nicht. Langfristig sei geplant, „Atlas“ für ⁠das Bewegen schwerer Lasten und für komplexe Arbeitsgänge an allen Produktionsstandorten einzusetzen, teilte Hyundai mit. Damit solle die körperliche Belastung der Mitarbeiter verringert werden.

„Atlas“ verfügt laut Hyundai über Hände mit taktilen Sensoren und kann bis zu 50 Kilogramm heben. Er kann an industriellen Arbeitsstätten mit einer Temperatur von minus 20 bis plus 40 Grad eingesetzt werden. ⁠Der Konzern arbeitet mit den US-Technologiekonzernen Nvidia und Google zusammen.

