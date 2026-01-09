Romantik in Hollywood ++ VIPs feiern Jahresauftakt

Neues Jahr, neues Glück – auch in der Society! Promis wie Christina „Mausi“ starteten im Marchfelderhof glanzvoll ins Jahr. In Hollywood krachte es dagegen: Die Scheidung eines einstigen Traumpaars ist fix, während ein Filmstar mit einer öffentlichen Liebeserklärung für Rührung sorgte. Mehr dazu präsentiert Sasa Schwarzjirg in Adabei Prime!