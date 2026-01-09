Popsängerin Mathea eröffnet Ball in Wien

„Wiener Tradition, Ballkultur und Musik in einem Moment. Wir sehen uns (…)“, sagte die Sängerin weiter. Die 27-Jährige wurde für ihre Musik mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Amadeus Austrian Music Award und mit Platin für den Song „2x“, der mehr als 81 Millionen Mal auf Spotify gestreamt wurde. Die Salzburgerin hatte 2016 an der sechsten Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ teilgenommen und die Runde der sogenannten „Sing Offs“ erreicht.