„Kann’s kaum erwarten“

Popsängerin Mathea eröffnet Ball in Wien

Adabei
09.01.2026 19:36
Popsängerin Mathea
Popsängerin Mathea(Bild: Jano Bruns)

Popsängerin Mathea wird den Ball der Wiener Wirtschaft 2026 in der Hofburg eröffnen. „Ich kann’s kaum erwarten, mit euch gemeinsam den Saal zum Strahlen zu bringen“, sagte die 27-Jährige. Dieser Abend (am 30. Jänner 2026) werde etwas ganz Besonderes.

„Wiener Tradition, Ballkultur und Musik in einem Moment. Wir sehen uns (…)“, sagte die Sängerin weiter. Die 27-Jährige wurde für ihre Musik mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Amadeus Austrian Music Award und mit Platin für den Song „2x“, der mehr als 81 Millionen Mal auf Spotify gestreamt wurde. Die Salzburgerin hatte 2016 an der sechsten Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ teilgenommen und die Runde der sogenannten „Sing Offs“ erreicht.

„Mit Mathea eröffnen wir den Ball mit einer der markantesten Stimmen des österreichischen Pop. Ihre Nummer-eins-Hits und hunderte Millionen Streams zeigen, wie nah sie am Publikum ist – so wie unser Ball Wirtschaft, Kultur und Lebensfreude zusammenführt (...)“, sagte der Direktor des Wirtschaftsbunds Wien, Florian Kollenz.

Als Star-Act zu Mitternacht ist zudem der deutsche Schlagersänger Roland Kaiser geplant. Bekannte Hits von ihm sind zum Beispiel „Santa Maria“, „Sieben Fässer Wein“ und im Duett mit Maite Kelly „Warum hast du nicht nein gesagt“. „Mit der Kombination aus Roland Kaiser und Mathea verbinden wir als Wirtschaftsbund Wien erneut Tradition mit Moderne und schaffen dabei ein Programm für alle Generationen (…)“, sagte Kollenz.

Der Ball der Wiener Wirtschaft findet am Freitag, 30. Jänner, bereits zum 65. Mal statt. In den vergangenen Jahren sind unter anderem Song-Contest-Gewinner Conchita Wurst und der italienische Popsänger Eros Ramazzotti aufgetreten.

