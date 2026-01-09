Inter empfängt in Serie-A-Topspiel Meister Napoli

In der italienischen Serie A kommt es am Sonntag zu einem richtungsweisenden Duell! Tabellenführer Inter Mailand empfängt im San Siro (20.45 Uhr) Meister SSC Napoli ...
Die Nerazzurri haben vier Zähler Vorsprung auf die Neapolitaner und gehen mit breiter Brust in das Topspiel der 20. Runde. Die Truppe von Inter-Trainer Cristian Chivu hat die letzten sechs Liga-Partien allesamt gewonnen und nur zwei Gegentreffer kassiert.
„Jedes Spiel und jeder Punkt ist wichtig!“
Napoli ließ hingegen erst am Mittwoch beim Heim-2:2 gegen Hellas Verona wertvolle Punkte im Kampf um den Scudetto liegen. Im Falle einer Niederlage würde eine erfolgreiche Titelverteidigung für das Team von SSC-Trainer Antonio Conte in weite Ferne rücken.
„Wir sind uns der Bedeutung des Spiels gegen Napoli bewusst. Wir befinden uns in der Mitte der Saison, jedes Spiel und jeder Punkt ist wichtig“, erklärte Chivu, der einen intensiven Schlager erwartet. Erster Inter-Verfolger ist mit drei Punkten Rückstand Stadtrivale AC Milan, der am Sonntag (15 Uhr) in Florenz gastiert.
