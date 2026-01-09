Inter empfängt in Serie-A-Topspiel Meister Napoli

„Wir sind uns der Bedeutung des Spiels gegen Napoli bewusst. Wir befinden uns in der Mitte der Saison, jedes Spiel und jeder Punkt ist wichtig“, erklärte Chivu, der einen intensiven Schlager erwartet. Erster Inter-Verfolger ist mit drei Punkten Rückstand Stadtrivale AC Milan, der am Sonntag (15 Uhr) in Florenz gastiert.