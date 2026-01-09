Kaindl darf millionenschweres Kraftwerk bauen

Das Unternehmen will rund 200 Millionen Euro investieren. Zudem sollen mithilfe des Kraftwerks 20.000 Haushalte in Salzburg künftig von Fernwärme versorgt werden. Der Bau konnte bislang nicht beginnen, da der bayerische Bund Naturschutz eine Beschwerde gegen den Genehmigungsbescheid eingelegt hatte.