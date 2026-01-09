Italiens Regierung will Sprühkerzen verbieten

Opferfamilien beauftragen gemeinsam Anwalt

Meloni und zahlreiche weitere italienische Politikerinnen und Politiker nahmen am Freitagnachmittag an einer Gedenkmesse in Rom teil. Anwesend waren auch die Angehörigen der italienischen Opfer. Die Familien der Jugendlichen, die in Crans-Montana getötet oder verletzt wurden, wollen zusammen einen Anwalt in der Schweiz beauftragen. „Da der Hauptprozess wegen des Brandes in der Schweiz stattfinden wird, suchen wir einen Anwalt dort“, sagte Umberto Marcucci, Vater des 16-jährigen Manfredi Marcucci, der im Mailänder Krankenhaus Niguarda behandelt wird. Es sei wichtig, eine einzige Ansprechperson für alle Familien zu haben.