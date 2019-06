Auto mit Fahrradlenker kollidiert: Fahrerflucht

Mit dem Fahrradlenker kollidiert ist ein Lenker mit seinem Pkw in Besendorf in Feldkirchen. Dem nicht genug, überrollte der Hinterreifen des Autos den Fuß des 18-jährigen Radfahrers. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen am Fuß. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen läuft.