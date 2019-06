Streit ausgeartet: Messer- & Würgeattacke in Lokal

Dieser Streit in einem Lokal in Wolfsberg eskalierte völlig. Zwei Männer aus Wolfsberg gerieten in der Nacht auf Sonntag derart in Streit, so dass der 28-Jährige ein Klappmesser zückte. Der 37-Jährige würgte seinen Kontrahenten und zerrte ihn über eine steil abfallende Stiege des Lokales.