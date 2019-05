Drogenkonsumraum in Innsbruck wohl vom Tisch

Jetzt ist der Drogenkonsumraum in Innsbruck wohl endgültig vom Tisch: Im Gemeinderat wurde am Mittwoch eine 28-seitige Studie präsentiert, die die Kleinfraktionen ALI, NEOS, Gerecht, Fritz und die regierenden Grünen im Herbst des Vorjahres in Auftrag gegeben hatten.