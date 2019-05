Bankomat in Traun in die Luft gejagt!

Ein bislang unbekannter Täter zwängte am 28. Mai 2019 gegen 3.15 Uhr früh mit einem Flachwerkzeug ein Fenster zum Foyer einer Bankfiliale in Traun auf und stieg durch das Fenster in das Objekt ein. Der Unbekannte leitete aus einem mitgeführten Behältnis ein unbekanntes Gemisch in den Automaten ein. Dadurch kam es zu einer Zündung und somit zur Sprengung des Bankomaten. Der Täter entnahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchtete in unbekannte Richtung.