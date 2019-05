Hochwasser spült ausgemustertes U-Boot weg

Brent Trout (Bild unten) arbeitet in dem U-Boot-Museum. Er brachte gerade Ausstellungsgegenstände in Sicherheit, als eine Leine riss. „Wir schauten auf die Batfish und wir hörten ein Schnappen. Die Leinen fingen an zu reißen und die Batfish driftete los“, schildert er den Moment, als sich das U-Boot selbständig machte.