Studenten in Salzburg bestimmen ihre Vertreter

Rund 32.400 Studenten in Salzburg müssen sich diese Woche nach der EU-Wahl schon der nächsten Wahl stellen: Sie bestimmen ihre Vertretung in der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH). Alle zwei Jahre wird die von den Studienvertretungen bis zur Bundes-Vertretung hinauf neu gewählt. In der Studienvertretung werden die Kandidaten direkt gewählt und sind für einzelne Studienrichtungen zuständig. Auf zweiter Ebene bestimmen die Studenten ihre Hochschulvertretung. Sie vertritt die Anliegen der Studierenden gegenüber ihrer jeweiligen Uni und den Ministerien. Auf höchster Ebene steht die Bundesvertretung, deren Aufgabe es ist, die Hochschulpolitik mitzugestalten. Die letzteren beiden Wahlen finden über Listen statt. Wahlberechtigt sind alle Studenten, die fristgerecht ihren ÖH-Beitrag eingezahlt haben.