Luca fand eine Fibel aus der Römerzeit

Luca war mit anderen Schülern und Schülerinnen der 3. und 4. Klasse am Magdalensberg gewesen. Nach ihrer Führung durch die antike Stadt hatten sie die „edle Kunst der kleinen Steine“, sprich das Mosaiklegen, lernen können. Luca, dessen großer Wunsch es immer schon war, Geologe zu werden, stellte sein Mosaik in Windeseile fertig. Dann begann er am Parkgelände, noch nach Steinen zu suchen.