Mann (42) biss nach Drogenkonsum zu

Die beiden Männer lernten sich in einem Lokal kennen und gingen später in die Wohnung des 24-Jährigen, wo sie Kokain und Alkohol konsumierten. Der 42-Jährige warf dann Steine vom Balkon auf ein am Nachbargrundstück geparktes Auto. Anschließend kam es zu einer Auseinandersetzung und den Bissen. Den 14-jährigen Bruder des Gastgebers soll der Mann durch eine gefährliche Drohung zum Verlassen der Wohnung genötigt haben. Nachbarn erstatteten Anzeige. Der 42-Jährige, der bei seiner Verhaftung Widerstand leistete, wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.