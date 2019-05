Mai-Update für Windows 10: Was sich für Sie ändert

Ebenfalls neu: Windows 10 hat in der Pro-Version nun eine sogenannte Sandbox. Dabei handelt es sich im Grunde um ein Windows im Windows, das in einem speziell abgesicherten Bereich läuft und bei Problemen das restliche System nicht in Mitleidenschaft zieht. In der Windows-Sandbox können neue Programme getestet oder dubiose Websites aufgerufen werden, ohne dass Gefahr für das gesamte System droht.