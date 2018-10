Windows Update: Probleme waren seit Wochen bekannt

Hat das Insider-Programm so überhaupt noch Sinn?

Beobachter fragen ob dieser Vorgänge, ob die Qualitätskontrolle bei Microsoft noch zuverlässig genug arbeitet oder ob das Insider-Programm in dieser Form abgeschafft werden könnte. Generell sei die Zahl der Betatester mit einem Prozent der Windows-Nutzer, die am Insider-Programm teilnehmen, wohl etwas zu gering, um als echte Qualitätskontrolle zu gelten, schätzt man die Lage bei „Dr. Windows“ ein.