„Bildung darf nicht vom Geldbörsel abhängig sein“

„Ein Drittel der Kinder braucht Nachhilfe, so viele wie noch nie“, so AK-Präsidentin Renate Anderl. Ein Grund dafür sei der wachsende Notendruck in der Schule. „Es geht zunehmend um gute Noten, weniger ums Durchkommen“, erklärt AK-Bildungsexpertin Elke Larcher. In drei von vier Familien lernen daher bereits die Eltern mit den Kindern. Viele sind damit jedoch überfordert. So hätten laut Studie jeder vierte Vater bzw. Mutter fachliche Schwierigkeiten, den Stoff zu verstehen.