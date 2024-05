So hilft das Mittagessen am Weg zur Wunschfigur

In der neuen Serie der „Krone NÖ“ geht es nicht nur dem Bauchspeck an den Kragen. Gemeinsam mit dem St. Pöltner Fitness-Coach Lukas Grigorescu gibt es rechtzeitig vor dem Sommerbeginn ab sofort jede Woche Tipps für ein gesünderes Leben. In diesem Teil dreht sich alles um das Mittagessen.